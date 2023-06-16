Подарок киноманам: видеосервисы more.tv и Wink объединяются под новым брендом

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НМГ и Ростелеком заключили сделку на полях ПМЭФ. Чего ждать зрителю?

Настоящий подарок сегодня получили поклонники хорошего кино и сериалов — для них в России запустят новый онлайн- кинотеатр. Популярные more.tv и Wink объединяются под новым брендом. Сделку, которая перекроит весь рынок видеосервисов, Национальная Медиа Группа (НМГ) и Ростелеком подписали все на том же на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Что ждет подписчиков — узнал наш корреспондент Николай Иванов.

Семнадцать тысяч гостей. 130 стран. Не только экономика. Петербургский форум — территория инноваций.

«Именно здесь есть возможность посмотреть, как изменится мир через пару лет. Роботы, нейросети, которые меняют наш мир», — рассказывает журналист.

Но некоторые прорывные технологии доступны уже сейчас. Знаковое событие для всех зрителей: будь то кино, сериалы или телевидение. Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink, включая OTT и IPTV-бизнес, сливаются в один мощный видеосервис. НМГ и Ростелеком закрыли сделку прямо в выездной студии «Известий» на форуме!

«Мы достаточно долго шли к этому событию сегодня. Очень приятно, что два лидера рынка, лидер в области дистрибьюции, компания Ростелеком, лидер в области производства контента, „Национальная Медиа Группа“, объединились, чтобы дать потребителям лучший сервис в области онлайн-кинотеатров, в области телевидения», — рассказывает генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Теперь россиянам будет доступно еще больше сногсшибательных блокбастеров, триллеров, ситкомов, телепередач. Ведь у НМГ есть уникальный навык — снимать качественное, красивое и разноплановое кино. Чисто российский продукт, который пользуется бешеной популярностью у зрителя: «Спутник», «Вторжение», «The телки», «Чики», «Фишер», «Балет», «Актрисы».

Фильмы и сериалы собственного производства — наряду с зарубежными премьерами и прямым эфиром телеканалов — сейчас можно смотреть бесплатно, но с рекламой через сервис more.tv. Или в единой подписке. В свою очередь, Ростелеком предоставляет техническую возможность достучаться до каждого пользователя смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Благодаря OTT и IPTV-бизнесу. А это и есть интерактивное телевидение. Выигрывает, в первую очередь, зритель.

«Мы поставили для себя цель — стать национальным лидером. Хочу поблагодарить наших партнеров из Национальной Медиа Группы. Мы верим в то, что жителям России будет еще больше возможностей увидеть современное российское кино, современные российские программы», — рассказывает президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский.

НМГ передает в совместный проект не только more.tv, но и половину долей в «НМГ Студии», которая и снимает контент. Ростелеком — отдает Wink. Кстати, под этим брендом и будет работать обновленный онлайн-кинотеатр.

«Если мы возьмем НМГ, то у них есть телевизионный продакшн, производство телесериалов, фильмов. Это та компетенция, которой нет практически ни у одного онлайн кинотеатра. Объединенная платформа Wink и more.tv может рассчитывать сходу на где-то десять миллионов абонентов подписчиков», — рассказывает руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Сейчас в топе тот, кто предлагает свое эксклюзивное кино. Этим и отличаются онлайн-видеосервисы друг от друга. А это как раз сильная сторона Национальной Медиа Группы.

«Это контент очень известный, это и такие сериалы, как „Ивановы-Ивановы“. И такие замечательные информационные программы, которые делают РЕН ТВ и Пятый канал. И сериалы известные всем женщинам нашей страны, которые показывают телеканал Домашний. И все эти будет это будет доступно на новом сервисе нашему российскому пользователю в любой момент. Не только в телевизионное встречи смотрения, но и в любой момент, когда пользователь захочет посмотреть этот контент», — рассказывает Светлана Баланова.

Зрителям more.tv и Wink сию секунду менять ничего не нужно. Все подписки — действуют. Технически объединение онлайн-кинотеатров не завершено. А когда это произойдет — миллионы россиян получат доступ к захватывающему миру кино на максимально комфортных условиях.