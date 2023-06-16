В зоне риска: кому стоит отказаться от полетов на самолете

Терапевт Губанова: людям с астмой и инфекциями лучше отказаться от полетов на самолете

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich

Аэрофобия — не самая веская причина сделать выбор в пользу другого транспорта. Есть и другие обстоятельства, связанные со здоровьем.

Самолет — удобный транспорт. Всего за несколько часов можно оказаться уже в другой стране! Но многие стараются избегать таких способов передвижения и выбирают альтернативные маршруты. Даже те, которые занимают более долгое время. И вся проблема кроется в аэрофобии. Однако есть и другие причины опасаться перелетов. О них рассказала в интервью aif.ru врач-терапевт Ирина Губанова.

По словам специалиста, при наборе высоты и спуске воздушного судна перепады давления могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. В такие моменты появляется заложенность в ушах из-за повышения внутричерепного давления.

«Понижение атмосферного давления препятствует поступлению кислорода к тканям организма, что провоцирует гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией», — отметила специалист.

Перепады давления негативно сказываются на людях, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также на беременных женщинах. Кроме того, в воздухе заметно снижается влажность, что увеличивает риск инфицирования из-за сухости слизистой кожи.

При наличии каких заболеваний летать нежелательно:

Инфекционных;

Обостренных хронических;

При проблемах с сердцем, астмой, пневмонией, болезнями ЖКТ;

Беременности;

Сахарном диабете и отите;

При заболеваниях центральной нервной системы.

Если же все-таки перелет неизбежен, то стоит проконсультироваться с врачом и пройти обследования. При необходимости важно внести корректировки в процесс лечения.

«Людям с хроническими заболеваниями важно подготовить аптечку с лекарствами, которые они принимают постоянно или при ухудшении состояния. Людям с аэрофобией перед полетом лучше принять седативные препараты, пациентам с аллергией — заранее уточнить меню», — отметила врач.

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