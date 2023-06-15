Генпрокурор РФ провел рабочую встречу в Петербурге с коллегой из Азербайджана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; Пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

С учетом сближения государств вопросы безопасности становятся все более актуальными.

Игорь Краснов и Камран Алиев встретились в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ. Приветствуя иностранного коллегу, Генпрокурор России выразил признательность, что он нашел возможность присоединиться к работе ПМЭФ-2023 и выступить на организуемой российской прокуратурой сессии.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что с учетом сближения экономик двух государств, увеличения товарооборота и совместных бизнес-проектов вопросы защиты бизнеса от административного давления, обеспечения гарантий соблюдения прав инвесторов и предпринимателей становятся еще более актуальными.

«В конце мая Президенты России и Азербайджана в Москве договорились о дальнейшем развитии российско-азербайджанского союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов. Убежден, что в полной мере это относится и к нашим межпрокурорским контактам», — подчеркнул генпрокурор России.

Отдельные слова признательности Генпрокурор России выразил за проведенную азербайджанской прокуратурой работу по расследованию совершенных на русском кладбище в Баку актов вандализма.

«В результате виновный установлен и привлечен к ответственности. Оперативность, с которой власти Азербайджана восстановили разрушенные могилы, свидетельствует о безоговорочной верности принципам гуманизма, этнического и социального равенства, и, разумеется, считаем это проявлением уважения к нашей стране», — отметил глава российского надзорного ведомства.

По итогам мероприятия, подтвердив нацеленность наращивать конструктивный диалог по различным направлениям надзорной деятельности, Генеральные прокуроры России и Азербайджана подписали Программу сотрудничества на 2024–2025 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Армении.