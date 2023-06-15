В 2024 году начнется производство новой модели Lada Iskra

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

В продажу машины попадут в 2025 году.

В конце 2024 года начнется производство новой модели Lada. Автомобиль под названием Iskra поступит в продажу в 2025 году. Об этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил журналистам на ПМЭФ-2023.

«Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнется в конце следующего года», — отметил Соколов.

Он добавил, что Iskra придет на смену Granta. Последнюю модель прекратят производить после 2026–2027 годов.

Новая же модель будет строиться на европейской модульной платформе CMF-B от Renault Nissan. В «АвтоВАЗе» отметили, что постараются максимально локализовать комплектующие.

Продажи автомобилей в России выросли в 2,6 раза за год

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «АвтоВАЗ» обещает нарастить объемы экспорта. В этом году запланировано экспортировать от десяти до 15 тысяч автомобилей Lada, а в 2024 — до 50 тысяч.