Чернышенко о развитии искусственного интеллекта в РФ: «На пороге сингулярности»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Государство проводит достаточно либеральную политику в сфере регулирования ИИ, чтобы дать ему возможность развиваться.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал искусственный интеллект мощным инструментом, который может помощь в повышении эффективности многих бытовых и рутинных процессов. Заместитель председателя правительства дал интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума и объяснил, почему компьютерный разум не стоит «демонизировать».

По словам Чернышенко, он в силу своего профессионального образования программиста и математика, совершенно спокойно относится к ИИ. Он уточнил, что в основе его работы лежат обычные заданные людьми алгоритмы. Также, добавил он, искусственный интеллект обрабатывает огромные объемы информации.

«Здесь вопрос в том, чьи это данные, кто их размечал, и какие алгоритмы <…> <…> Мир сейчас действительно находится на пороге так называемой сингулярности», — прокомментировал Чернышенко.

Вице-премьер считает, что наблюдаются все предпосылки к качественному скачку в использовании подобных технологий. Он отметил, что ИИ может вытеснить многие профессии, и уже более 20% начали использовать его.

«Мы как государство, как регулятор, конечно, попытаемся помогать, чтобы излишне не зарегулировать его, чтобы дать ему возможность развиваться, чтобы стимулировать использование технологии искусственного интеллекта», — добавил Чернышенко.

Заместитель председателя правительства добавил, что власти позитивно относятся к разработкам в сфере ИИ. На данный момент в этой отрасли в России задействованы шесть компетентных центров, которые создают проекты мирового уровня.

В заключение Чернышенко подчеркнул, что государство в этой связи взаимодействует с частными инвесторами — они совместно финансируют проекты ИИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европарламенте рассмотрят принятие закона об искусственном интеллекте.