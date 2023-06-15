Власти Венгрии назвали Россию надежным поставщиком нефти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov; 5-tv.ru

Поставки по трубопроводу «Дружба» осуществляются без перебоев, несмотря на повышение Украиной цен за транзит.

Россия оказалась надежным поставщиком нефти. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, в стране не рады тому, что Украина повысила тариф на транзит сырья по трубопроводу «Дружба».

«Мы не считаем это справедливым», — подчеркнул Сийярто.

В ходе выступления он также сообщил, что Россия продолжает бесперебойно поставлять Венгрии нефть. Все вопросы по этой теме он обсудил с первым замглавы Минэнерго РФ Павлом Сорокиным.

Петер Сийярто прибыл на форум, чтобы обсудить вопрос электроснабжения Венгрии. По его словам, этот вопрос по-прежнему не является политическим или идеологическим.

ЕС отказался от нефтепродуктов РФ, а также совместно со странами «Большой семерки» ввел потолок цены на сырье из России для третьих стран 5 декабря 2022 года. Запад хотел лишить Москву дохода и сохранить поставки, но получил отказ от сотрудничества для всех поддерживающих санкционный режим.

Ранее 5-tv.ru расскказывал, как Россия пережила полгода нефтяных санкций.