Путь до курортов Кубани и Крыма станет короче: Путин открыл новые участки трассы М-4 «Дон»

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Еще одно преимущество — благодаря обходам Аксая и Краснодара в крупнейших южных городах страны станет меньше пробок.

Добраться до куротов Крыма и Кубани теперь можно быстрее. Владимир Путин в режиме видеоконференции сегодня открыл два новых участка федеральной трассы «Дон». Скоростные магистрали разгрузят М-4, перенаправят транзитные потоки. Огромное значение эти дороги имеют и для новых регионов. А какое — расскажет наш корреспондент Георгий Гривенный.

Знаменитая гагаринское «Поехали!» звучит не случайно. Как и символичная надпись на грузовиках, открывающих движение по новым участкам трассы М-4 «Дон»: «С нами города становятся ближе!» И города эти для России крайне важны: обход Аксая, город-спутника Ростова-на-Дону и дальний обход Краснодара существенно сокращают путь до курортов Крыма, Сочинского побережья и Азовского бассейна, что очень важно в условиях уже стартовавшего сезона отпусков и временно закрытых аэропортов на юге России.

«Эти современные, более удобные скоростные магистрали улучшат связанность городов и поселков между собой. Существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курортах Крыма и Кубани. В целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга России», — заявил Владимир Путин.

На самом деле для профильных чиновников и дорожников это еще и своеобразная работа над ошибками: весной Владимир Путин в ходе посещения Херсонской области и Луганской Народной Республики лично проехал по дорогам на новых территориях, и увиденное его не порадовало. На совещании 19 апреля он требовал избавиться от пробок и в целом улучшить транспортную доступность новых регионов. И вот как раз этот запуск позволяет усилить мощность транспортного потока в Донбасс и Новороссию.

«Особое внимание обязательно будем уделять дорожной сети новых регионов России — Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Разумеется, в целом по стране работа по формированию эффективной транспортной инфраструктуры будет продолжена, в целом по стране будем работать», — отметил глава государства.

«Основные все грузы в новые территории сегодня идут по этой трассе. Хочу отметить, что если в 2022 году пассажиропоток на дороге составил 22,3 миллиона человек, то в этом году мы считаем, что с открытием этих участков пассажиропоток будет порядка 23 миллионов», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Благодаря обходам Аксая и Краснодара в крупнейших городах юга России станет куда меньше пробок. Вот, например, страшной картины ужасного снежного затора, в плену которого в марте оказались сотни машин в районе Ростова на трассе М-4 удастся избежать. Об этом докладывают министры и губернаторы, но Путин хочет поговорить с теми, кто своими руками немного приблизил решение одной из главных российских проблем — дорожной.

«Красавец-мост через реку Дон — два километра. Я думаю, будет дух захватывать у автолюбителей, которые сегодня уже поедут по нашему объекту», — подчеркнул один из участвующих в строительстве дороги.

«Объект технически сложный, в составе объекта 24 искусственных сооружения. Как ранее сказали руководители, это стало возможным благодаря опережающему финансированию», — отметил застройщик.

Но самое главное — это улучшение качества жизни. Вдоль каждой трассы создается масштабная инфраструктура: отели, заправки, магазины. Да и люди охотнее покупают жилье в регионах с комфортной доступностью. За два новых объекта — два больших пальца вверх от президента. Качество российских дорог должно расти только вверх.