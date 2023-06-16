Истории испанцев, перебравшихся жить в Россию: «Ощущаю любовь народа»

Испанские мигранты признались, что жить в России им нравится больше

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Oesterle

Кто-то нашел в нашей стране свою любовь, а кто-то работу мечты.

Испанцы признались, что жить в России им нравится гораздо больше, чем на родине. Историей мигрантов делится KP.RU.

44-летний Мануэль повстречал свою будущую жену во время третьего визита в Россию. Мужчина признался, что без ума от архитектуры Москвы и ее жителей.

«Мне здесь не страшно, хотя и признаю, что ситуация в мире сложная. Мои испанские родственники немного переживают за меня, но все же доверяют моей удаче», — отметил испанец.

С ним согласен и 38-летний Карлос Аранда, который живет в Москве уже четыре года. Он заявил, что со своей избранницей он познакомился много лет назад в Испании. Пара какое-то время жила за рубежом. Однако в один момент решили все бросить и попытать счастье в России, и не зря.

«Я люблю Россию и русских. Правда, погода здесь хуже, но зато больше работы, услуги дешевле, и все здесь как-то экологичнее. Что касается нынешней ситуации, я всегда был настроен антиамерикански», — рассказал Аранда.

Еще один испанец, перебравшийся в Россию — 48-летний Хоан Коломе. Обосновался еще летом прошлого года, работает шеф-поваром. Его мечта — познакомить всех русских со своей фирменной паэльей.

«Кто бы что ни говорил, Россия — это страна возможностей. А еще в ней столько достопримечательностей и богатая культура. Я ощущаю любовь русского народа», — отметил он.

Также известно, что половина тех людей, которые покинули прошлой осенью Россию после начала частичной мобилизации, уже вернулись в страну. Как сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, сейчас среди россиян наблюдается рост индекса социального оптимизма, его уровень достиг рекордных за последние несколько лет отметок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доступных путевок по России станет больше.