Россияне сочли необходимым лицензировать деятельность блогеров: «Тунеядцы»

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Такие результаты показал недавно проведенный опрос. К какому мнению пришли другие респонденты?

Во всем мире 14 июня отмечается День блогера. Медийные люди поют, делятся рецептами, лайфхаками, показывают красивую жизнь, а то и просто дурачатся на камеру и выполняют страшные трюки. Зачастую они становятся известнее звезд эстрады и даже зарабатывают больше бизнесменов. Кого-то такой успех восхищает и вдохновляет, а кого-то, наоборот, раздражает. Однако каждый четвертый россиян сходится в одном — профессию блогера пора сделать официальной. Об этом сообщило издание KP.RU, подведя итоги опроса на соответствующую тему.

Так, 25% опрошенных россиян заявили, что инфлюенсеры должны получать лицензию, которая дает разрешение на работу. Это связано с тем, что некоторые из них делают некачественный контент, который может негативно влиять на аудиторию. Если подтверждается, что блогер своим контентом создает риск для общества, то разрешения на дальнейшую деятельность выдавать не стоит.

Остальные 20% россиян выступили за создание единой базы блогеров, где будет отслеживаться их деятельность и доходы. Другие 13% опрошенных и вовсе предлагают запустить тестирование на профессиональную пригодность блогеров, чтобы исключить из цифрового пространства тех, кто занимается выманиваем денег и пропагандирует нездоровый образ жизни.

«Это тунеядцы: снимают все подряд и что попало и думают что это хорошо и смешно», — выразил негодование один из участников опроса.

Еще 10% респондентов считают, что на некоторые блоги необходимо ввести возрастные ограничения для посещения, чтобы пользователи понимали, какие страницы детям посещать можно, а какие — нет.

Ну а оставшиеся 58% голосовавших считают, что нужно оставить блогеров в покое, поскольку это ремесло не является профессией.

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