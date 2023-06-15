Телеведущего Валдиса Пельша выписали из больницы после коронарографии

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Шоумен попал в реанимацию 13 июня. Почему его выписали так быстро?

Телеведущий Валдис Пельш выписался из больницы утром 15 июня. Об этом 5-tv.ru рассказал осведомленный источник.

По первоначальной информации, шоумен обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Позже его близкий друг и коллега заявил, что никаких проблем нет — Пельш просто проходит плановое ежегодное обследование. Однако в прессе продолжали писать о том, что у телеведущего что-то не так с сердцем.

По словам источника, шоумену провели коронарографию. Как известно, это один из способов диагностики сосудов сердца, но при плановых обследованиях его не проводят. Применяется такой метод в случае проблем с прохождением крови через коронарные сосуды, что чревато ишемической болезнью сердца.

Как сейчас себя чувствует телеведущий — неизвестно. Официальных комментариев от него самого не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валдис Пельш сказал о наличии внебрачных детей.