«Ни дать ни взять»: дочь Михаила Задорнова стала мамой во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Звездная наследница скрывает пол и имена детей.

Дочь юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала в личном блоге, что она родила второго ребенка. Актриса опубликовала снимок с мужем и малышом, лежащим в коляске.

Звездная наследница сопроводила пост стихотворением собственного сочинения. В строках Задорнова упомянула, что ее супруг— отец двоих детей.

«He знаю, как тебе сказать,

Отцу моих двоих детей,

Я не особый Грамотей, (поживши вмиг и без затей),

Что для моей ты мамы — зять!

Как говорят — ни дать ни взять!» — написала артистка.

С 2021 года Елена находится замужем за ливанцем Али Тартузи. Пара редко рассказывает о личной жизни — они даже скрывают пол и имена детей, а в целом дочь сатирика редко бывает в России.

Наследница Задорнова появилась в его браке с Еленой Бомбиной, которая младше юмориста на 16 лет. Познакомились будущие супруги в 1980-е годы, а в 1990-м у них родилась дочь Елена. Она окончила ГИТИС и даже приняла участие в кинофильме «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» по сценарию отца.

В 2016-м стало известно, что Задорнов болен онкологией: у него диагностировали опухоль мозга. Артист долгое время лечился в Германии, но в ноябре 2017 года он скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подруга-экстрасенс Михаила Задорнова заявила, что он умер из-за куклы вуду.