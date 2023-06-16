Психолог Идзиковский назвал шесть признаков зависимости от партнера

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Эксперт объяснил, как побороть неприятное чувство и начать жить полноценно.

Как понять, что вы зависите от партнера. Психолог Евгений Идзиковский назвал шесть основных признаков эксклюзивно для 5-tv.ru.

Экономическая зависимость

Она проявляться в том, что один из партнеров начинает предполагать, что не сможет существовать без другого, или его уровень жизни сильно упадет. Это же касается и зависимости от родителей.

«Если вы живете на их территории, если они вам существенно помогают, то это фактическая зависимость. Тогда, кстати, вам придется очень сильно считаться с их мнением», — отметил эксперт.

Отсутствие собственных планов

В первую очередь это касается стратегических планов. Когда вы думаете о своем будущем, то волнуетесь, что будет делать партнер.

«Вы рассматриваете не только свою карьеру и не столько свою карьеру, сколько то, что будет происходить с ваши партнером. И даже какие-то средние планы, все какие у вас есть, они связаны с тем, что происходит в жизни вашего партнера», — уверен Идзиковский.

Неумение справляться со взрослыми проблемами

Это проявляется в том, что вы чувствуете беспомощность, когда думаете, что надо подавать куда-то документы. И вы предпочли бы это кому-то передать, к примеру, вашему партнеру.

«Вы можете помыть посуду, но если какие-то более сложные вещи возникнут — вызов сантехника, какие-то проблемы с электричеством, то вы ощущаете некоторую беспомощность. Конечно, когда вас припрет, вы можете с этим справиться. Но в целом это для вас крайне некомфортно», — считает психолог.

Необходимость одобрения

Когда вы думаете о том, что надо что-то сделать, вы чувствуете необходимость получить одобрение со стороны. Когда-то это было одобрение со стороны старших людей, со стороны ваших родителей, А сейчас вы все время ждете одобрение партнера.

Когда вы думаете, что просто взять и начать что-то делать, то вы испытываете достаточно сильную тревогу. Нужно, чтобы кто-то провалидировал и похвалил.

Непереносимость одиночества

Когда вы думаете о том, что партнер как-то выпал из вашего фокуса внимания, или неизвестно, где он находится, то вы испытываете тревогу. Когда вы в одиночестве, чувствуете себя неуютно. Вам сложно иногда придумать себе занятия. Вы все время хотели быть вместе с кем-то.

Стирание границ

Вам сложно понять в каком своем внутреннем национальном пространстве, где заканчиваются ваши границы и начинаются границы партнера. Ощущается будто вы и партнер — единое целое.

«Как будто бы слиплись вместе. Или вы растворились в партнере, или наоборот партнера растворился в вас. Вы чувствуете, что один из вас не сможет пережить расставание, что вы не сможете быть без партнера, а, может быть, наоборот. Вы уйдете и партнер, как будто вы не может быть без вас», — отметил психолог.

В заключение он добавил, что перечисленные признаки веский способ задуматься о жизни.

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