Гросси: ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточен

Представители международного агентства наткнулись на следы атак на станции и сделали однозначный вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС после прорыва дамбы Каховской ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения достаточный. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по итогам посещения делегацией агентства станции.

Гросси рассказал, что осмотр объекта был достаточно компактным и, в основном, направлен на оценку последствий крушения каховской плотины. Он отметил, что ему удалось посмотреть на пруд охлаждения и проверить системы, которые необходимы для охлаждения.

«С одной стороны, ситуация серьезная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации», — прокомментировал он.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что для него было важно самостоятельно ознакомиться с ситуацией и взглянуть на объект. Он добавил, что работа энергетического агентства на атомной электростанции и мониторинг за ситуацией будет продолжаться.

«Работа насосов не требуется в настоящее время», — подчеркнул Гросси, отвечая на вопрос журналистов.

Он заявил, что при осмотре насосной станции были зафиксированы осколки снарядов на внешних стенах объекта. По характеру повреждений он сделал вывод, что удары были нанесены украинкой стороной с подконтрольных Киеву территорий.

В заключение он объяснил, что его задача сегодня — это привлечь внимание мировой общественности к проблеме Запорожской АЭС, чтобы все знали об опасности в случае нарушения работы энергетического объекта в Запорожской области.

Во время осмотра все предложения делегации получили широкую поддержку, отметил Гросси. Он считает важным, чтобы и Россия, и Украина, и другие стороны поддерживали стабильность АЭС.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики продолжают попытки обстреливать АЭС.

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