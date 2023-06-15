Голикова: в новых регионах России началась диспансеризация взрослого населения

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Сейчас там также ремонтируется каждая третья поликлиника.

В новых регионах РФ началась диспансеризация населения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Можно сказать, в процесс мы уже вошли, начали эту работу», — сказала Голикова.

Также она добавила, что работа в Херсонской области организована очень серьезно, с учетом всех последних событий, где работает большая группа специалистов министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства.

До этого президент России Владимир Путин призвал провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ. Голикова тогда ответила, что власти проведут соответствующую работу в ближайшее время.

Сейчас в новых российских регионах ремонтируется каждая третья поликлиника и больница. Завозится современное оборудование.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов. «За» проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жителей новых регионов России обеспечат полисами ОМС.