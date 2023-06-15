Нарушили последнюю волю: как выглядит могила Георгия Вицина

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Артист хотел, чтобы его прах развеяли в Подмосковье. Однако его желание не было исполнено.

Многие любители советского кино привыкли ассоциировать актера Георгия Вицина с образом Труса из популярных комедий. Среди них — «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Однако большинство поклонников даже и не догадываются, что артист жил очень скромно, и даже памятник на его могиле выглядит весьма прозаично. Длительное время Вицин жил в коммуналке, а когда у него появилась большая квартира в пределах центральной части Москвы, он отдал ее дочери, пишет издание dni.ru. Сам же перебрался в обычную хрущевку.

После 1995 года артист больше не появлялся на экранах. Фанаты замечали, что Вицину требовались деньги, предлагали ему помощь, но артист всегда отказывался.

«Не могу взять, ведь люди последнее отдают», — отвечал на это актер.

Могила Георгия Вицина. Фото: dni.ru/Феликс Грозданов

В 2001-м после выступления в театре Вицина госпитализировали в московскую больницу, где он и скончался на 85-м году жизни. После церемонии прощания его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Этим родные нарушили последнее желание знаменитости. Он очень хотел, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли над полем в Подмосковье.

Сейчас на месте его захоронения стоит скромная мраморная стела. Фотография на памятнике самая обычная, черно-белая.

Рядом с ним в 2009 году похоронили его вторую супругу Тамару Вицину. Как отмечает издание, работники кладбища рассказали, что дочь актера уже давно не видели на могиле отца. Возможно, это связано с ее возрастом — ей уже идет 69-й год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Вицина стала затворницей.