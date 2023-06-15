Комиссаров отметил большой интерес к конкурсу «Лидеры России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Всего в конкурсе приняли участие граждане 150 стран мира.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил все возрастающий интерес к конкурсу «Лидеры России», в том числе среди иностранных граждан. Об этом в четверг, 15 июня, он рассказал в беседе с «Известиями» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Только что завершился дистанционный этап пятого сезона конкурса. Мы пробили психологическую отметку в один миллион заявок. У нас больше миллиона заявок за все эти годы. То есть интерес к конкурсу очень большой. Участники в этом году, как всегда, из всех 89 регионов нашей страны. И мы рады, что вместе с россиянами участвует большое количество граждан из других стран», — сказал Комиссаров.

Он отметил, что иностранцам зачастую тяжелее принимать участие в некоторых испытаниях в силу недостаточного знания русского языка и другой специфики. Тем не менее уже 27 победителей по указу президента России Владимира Путина получили российское гражданство — это главный приз, за который борются иностранные участники, пояснил руководитель проекта.

Однако, по его словам, никаких квот для участников из других стран в настоящее время не предусмотрено.

«И мы считаем, что это несправедливо. Главная ценность этого конкурса в том, что он, действительно, прозрачный и справедливый. Я каждый раз это повторяю на протяжении уже пяти лет. И к счастью, могу продолжать смело это говорить, что у нас не было ни одного человека, который бы прошел в финал и победил каким-то другим способом, кроме как честно пройдя через все этапы», — добавил Комиссаров.

5 апреля директор платформы рассказал, что только за первые сутки с начала регистрации на конкурс «Лидеры России» поступило свыше 17,5 тысяч заявок. Он заявил, что в России и других странах по-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя и повысить уровень своих знаний, а также подняться по карьерной лестнице.

Регистрация для участия в пятом сезоне конкурса открылась 4 марта и завершилась 14 мая. Участниками конкурса могут стать руководители в возрасте до 55 лет из России и других государств. Одним из главных призов конкурса станет грант в размере 1 млн рублей. Победитель сможет потратить его на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

В прошлом году подать заявки на участие в конкурсе впервые могли иностранные граждане. Всего в конкурсе приняли участие граждане 150 стран мира, 70 из них прошли в финал. Паспорта получили 14 человек. Среди них — управленцы из Белоруссии, Армении, Израиля, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России».