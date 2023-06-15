Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля ФРП

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Договоренность была заключена рамках реализации концепции Минпромторга России и ФРП.

Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности (ФРП) на 4,2 миллиарда рублей. Соответствующая сделка была заключена 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Договоренности достигнуты в рамках реализации концепции Минпромторга России и ФРП о передачи части кредитного портфеля Фонда банкам.

В результате сделки Банк «РОССИЯ» сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП», которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк.

«Фонд развития промышленности представляет льготное заемное финансирование на развитие промышленных предприятий, в нашем распоряжении в этом году порядка 75 миллиардов рублей на финансирование таких проектов. Этого не достаточно для того, чтобы удовлетворить весь спрос со стороны промышленных предприятий, по инициативе Минпромторга было принято решение по передаче части портфеля фонда на баланс коммерческих банков», — объяснил директор ФРП Роман Петруца, отметив, что льготные условия для клиентов сохранятся.

По его словам, до конца года планируется привлечь около 20 миллиарда рублей на финансирование новых инвестиционных проектов в обрабатывающих отраслях промышленности.

Ранее в этот же день банк «РОССИЯ» заключил меморандум о сотрудничестве по развитию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса с АО «Росагролизинг», а также договорился о взаимодействии с Корпорацией развития Нижегородской области и компанией «РусСилика» из Дзержинска.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.