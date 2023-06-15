В Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina, есть пострадавшие

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Кто из водителей спровоцировал опасную ситуацию, не уточняется.

Два автомобиля столкнулись на Внуковской улице в Санкт-Петербурге. Участниками дорожного происшествия стали водители Maybach и Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.

Сообщается, что сотрудники войск национальной гвардии ефрейтор Леонид Протазанов и рядовой Дмитрий Честнейшин пришли на помощь пострадавшим в результате аварии. Точное число пострадавших не сообщается, однако известно, что ими были получены ушибы.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии перекрыли зону ДПТ, а также вызвали экстренные службы на метро происшествия.

Обстоятельства и причины столкновения не озвучиваются. Кто из водителей спровоцировал опасную ситуацию, также не уточняется.

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