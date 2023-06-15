Глава Росприроднадзора рассказала о влиянии туризма на экологию регионов

Глава Росприроднадзора Радионова на ПМЭФ рассказала, как турпоток сказывается на экологии регионов России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aziz Zakaria; 5-tv.ru

Все регионы готовятся к приему туристов, однако нагрузка на субъекты колоссальная.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 15 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала о влиянии туризма на экологию регионов России.

«Есть такой экологический туризм <…> он самый востребованный, когда люди едут в красивое место и хотят красивые фотографии <…> А есть экстремальный туризм, такой тоже присутствует. Я была на Акташе, [это] единственный источник загрязняющих веществ в горном Алтае. Так туда тоже едут туристы неподготовленные», — сказала она.

Радионова отметила, что все регионы отличаются особой красотой и богатством и, конечно, готовятся к приему туристов, однако нагрузка на субъекты колоссальная.

«Мы считаем, что любое место родины должно быть доступно для каждого человека, живущего в нашей стране. Но при этом регионы, конечно, должны готовиться еще больше и больше», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Она также добавила, что туристы должны вести себя ответственно и не наносить вред окружающей среде.

«Для вот этих красивых фотографий, для рассказов будущему поколению, что вы были на этом месте, наверное, каждый должен еще [продемонстрировать] ответственное поведение, потому что при безответственном поведении вы не получите нормального туристического движения», — резюмировала Радионова.

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