Европейский Центробанк повысил базовую ставку до 4% годовых

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Показатель увеличен на 25 базисных пунктов.

Европейский Центральный банк повысил базовую ставку с 3,75 до 4% годовых. Таким образом, показатель был увеличен на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет управляющих ЕЦБ.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 4%, 4,25% и 3,5% соответственно с 21 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По информации регулятора, текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.