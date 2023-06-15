Биржевая цена газа в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость энергоносителя увеличилась более чем на 25% с начала дня.

Цена на газ в Европе в рамках биржевых торгов превысила 550 долларов за тысячу кубических метров. Информация об этом появилась на сайте Лондонской биржи ICE.

Примечательно, что цены на энергоноситель на европейской бирже впервые с апреля 2023 года преодолели отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. С начала дня его стоимость увеличилась на 25%.

Отмечается также, что стоимость июльского фьючерса на нидерландском хабе TTF составила 554 доллара за одну тысячу кубометров. В пересчете на европейскую валюту по текущему обменному курсу — 49,25 евро за МВт·ч.

Стоимость газа в странах Европы весной текущего года упала практически в два раза до отметки в 282 доллара за тысячу «кубов». Процессу поспособствовали: хорошая заполненность газовых хранилищ, рекордное число поступлений сжиженного природного газа и благоприятная погода.

Сейчас европейские хранилища заполнены энергоносителем на 72%. Также в ЕС было поставлено 12,15 миллиарда «кубов» сжиженного природного газа, что стало истерическим максимумом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба призвала компании увеличить объемы продаж бензина на бирже.