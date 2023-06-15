«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса

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Ключевое направление партнерства — развитие решений для виртуализации инфраструктуры.

«Лукойл» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба VK.

Компании планируют внедрять технологии для развития облачной инфраструктуры в «Лукойле», а также для повышения эффективности работы сотрудников и улучшения опыта клиентов.

«Среди ключевых направлений партнерства — развитие решений для виртуализации инфраструктуры на базе частного облака Private Cloud от VK. Они станут основной для оптимизации работы с большими массивами данных и разработки сервисов», — отмечается в сообщении.

Еще одним вектором сотрудничества станет продолжение развития автоматизированного рабочего места, интегрированного с офисными приложениями.

«Внедрение сервисов корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, включая суперприложение VK Teams, корпоративную почту и файловое хранилище, упростит взаимодействие сотрудников между собой и с внешними партнерами. Решение для кадрового электронного документооборота позволит оптимизировать работу внутри компании и снизить использование бумажных копий», — отметили в VK.

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