«Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС

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Новой катастрофой может обернуться и разрушение Запорожской АЭС.

Российские спасатели эвакуировали более двух тысяч человек из 36 затопленных населенных пунктов Херсонской области, среди них — сотни детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ведомство также располагает пошаговой хронологией обстрелов Каховской ГЭС, которые привели к трагедии.

«Это сделано специально для тех, кто говорит о том, что никогда такого не было и никакие украинские вооруженные силы, боевики, батальоны и пальцем не трогали Каховскую гидроэлектростанцию. Так вот, мы опубликовали просто хронологию, календарь этих обстрелов, мало того — с приведением еще и вооружений, из которых они производились. Просто для тех, кто любит отворачиваться от фактов, но теперь уже мы этими фактами будем окружать, некуда будет отворачиваться», — пояснила дипломат.

Новой катастрофой может обернуться и разрушение Запорожской АЭС. Буквально пару часов назад туда прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он оценит обстановку на объекте: прямой опасности аварии пока нет, но ситуация нуждается в постоянном повышенном контроле. Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС запасы воды в охладительных прудах и бассейнах атомной электростанции перестали пополняться.