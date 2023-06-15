Путин: отношения России и Алжира носят стратегический характер

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Астафьев; 5-tv.ru

Для Москвы контакты с алжирской стороны имеют особое значение.

Отношения с Алжиром имеют особое значение для России и носят стратегический характер. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном.

«Забегая вперед отмечу, мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите «Россия — Африка“», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом, в рамках которого запланирован контакт с главой РФ Владимиром Путиным. На встрече стороны собираются подписать декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.