В VK рассказали о тренде на совместное потребление контента

Фото: vk.com

Компания давно инвестировала в видеостриминг и технологию звонков.

Совместное потребление контента — это тренд, который все увидят в скором времени. Об этом рассказал вице-президент по технологиям и разработке, технический директор VK Александр Тоболь на сессии «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С учетом того, что мы все больше будем погружаться в цифровой мир, меньше коммуницировать в реальном, реже собираться. Кажется, что коммуникация из мессенджеров, звонков и так далее в совместное потребление контента — это тоже тренд, который мы увидим в скором времени», — отметил он.

Тоболь добавил, что VK изначально давно инвестировала, с одной стороны, в видеостриминг, с другой стороны — в технологию звонков.

«У нас есть довольно интересное решение, такое как совместный просмотр, мы в общем-то начали в момент пандемии в него инвестировать. Вы можете вместе посмотреть фильм, сериал, обсудить его», — сказал вице-президент компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор VK рассказал о мерах поддержки молодых предпринимателей.