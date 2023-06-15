Российские бойцы отразили все атаки ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: армия России отразила две атаки ВСУ на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Какие потери понес киевский режим?

За прошедшие сутки армия России отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Времевского выступа были отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что было истреблено до 25 украинских боевиков и три танка.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области.