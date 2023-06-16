В заложниках у собственного тела: назван главный миф о выходе из комы

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Людям далеко не всегда удается выйти из этого состояния, сохранив все функции организма в работоспособности. Требуется немало времени для восстановления.

Мы привыкли видеть в фильмах, как после выхода из комы человек резко встает, начинает ходить и разговаривать. Однако это неверное представление — такое бывает только в кино. Об этом изданию Газета.ру рассказала невролог Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ольга Хегай.

«Честно говоря, это мистика. Чтобы он встал и пошел? Такого точно не может быть. У меня был случай, я тогда еще училась (первый год интернатуры), что женщина пришла в себя после трехмесячной комы. У нее было отравление угарным газом, она пострадала от пожара. Ее ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Потом потихоньку сняли с ИВЛ, она раздышалась, отключили инотропы», — рассказывает эксперт.

Специалист добавила, что эта женщина оказалась в вегетативном состоянии: у человека работают сердце, легкие и почки, но нет осознания происходящего вокруг, поскольку отвечающие за это отделы умерли за период комы. По ее мнению, этот случай можно назвать удачным пробуждением после комы.

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