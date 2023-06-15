КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

Где она могла упасть?

Стало известно, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

На данный момент известно, что японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Затем агентство Yonhap сообщило, что Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря. Вероятно, оан упала в исключительной экономической зоне Японии.

До этого Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ее запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой. К слову, это был девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему на Западе считают, что Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США союз.