«Двигаться дальше»: справится ли Диана Гурцкая с потерей мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Психолог считает, что артистка всегда была образцом стойкости для миллионов россиян, но этот случай тяжелый.

Певица Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа Петра Кучеренко находится в состоянии депрессии. Она перестала появляться на публике, не дает комментариев прессе.

Сообщается, что родные увезли женщину в Абхазию, подальше от любопытных глаз. Но и это ей не помогает. Артистка не встает с постели и перестала отвечать на звонки даже самых близких друзей. Рядом с ней круглосуточно находятся брат Роберт и сын Константин.

5-tv.ru спросил у психолога Андрея Зберовская о том, как могут помочь Гурцкой ее близкие люди. Как вообще пережить такую трагедию, что делать, если умер любимый человек?

«Средний срок восстановления после потери близкого от трех месяцев до года. Это средние цифры», — отмечает эксперт.

Если человек сам по себе интроверт, то ему необходимо до двух месяцев одиночества. Такое поведение — это стандартная норма жизни или же реакция на травмирующее события.

Тем люди, которые являются экстравертами, желательно не оставаться наедине с собой, а общаться с людьми. Это нужно для того, чтобы травмированный человек не ушел в депрессивный эпизод.

Психолог отмечает, если говорить о правильной тактике, то это все-таки общение с другими, а не изоляция. За счет получения новой информации, эмоций и постановки целей, происходит восстановление и самочувствие возвращается в норму.

«Если человек хочет побыть какое-то время один, то он имеет полное право, но желательно, чтобы эти сроки не уходили на месяц», — говорит Зберовский.

Так как потом есть большая вероятность того, что психическое состояние перейдет из горя в депрессию, которая может растянуться на долгие годы.

«Надо понимать, что невозможно прожить, не теряя близких людей», — отмечает специалист.

Зберовский советует «двигаться дальше» и ставить новые задачи, не ставя точки.

«Я всегда говорю тем людям, которые потеряли человека, о том, чтобы спросить себя: „А как бы ваш близкий человек отнесся бы к вашей изоляции и депрессии? Порадовало бы это его или нет?“ Мне кажется, что все-таки нет. Поэтому надо приходить в себя и находить для этого возможности», — считает специалист.

Что касается Дианы Гурцкая, она всегда была образцом стойкости для миллионов россиян, не беря во внимание проблемы со здоровьем, она смогла стать «примером для преодоления» любых трудных в жизни обстоятельств.

«Я надеюсь, что она сумеет сохранить себя и двигаться дальше, чтобы по-прежнему радовать людей и быть для них примером», — заключил психолог.

Замминистра науки и образования Петр Кучеренко скончался поздним вечером 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир корабля принял экстренное решение посадить самолет в Минеральных Водах. Однако врачи не смогли спасти жизнь пациента. Кучеренко было всего 46 лет, его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гурцкая впала в депрессию после смерти мужа.