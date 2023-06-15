Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Президент выступил с приветственным словом. Что он сказал?

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, который пойдет в обход города Аксая.

В своем приветственном слове президент отметил, что удобные скоростные магистрали, открытые с опережением графика, будут служить людям и работать на рост экономики, улучшать связанность городов и поселков между собой.

«Существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курортах Крыма и Кубани. В целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга России. Я благодарю всех, кто участвовал в создании этих важных объектов за добросовестный труд», — отметил Путин.

Разрешение на запуск движения запросил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Марат Шакирзянович, запускаем?» — спросил глава государства.

«Прошу разрешения на запуск», — ответил тот.

«Разрешаю», — сказал Путин.

«Поехали!» — скомандовал Хуснуллин.

Ранее 5-tv.ru сообщил хорошую новость для водителей: в этом году открывается автодорожный обход Твери на трассе М-11 Москва — Петербург.