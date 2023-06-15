В США заявили о попытке обвинителя подкупить адвоката по делу Трампа

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Спецпрокурор по делу бывшего президента США счел вопиющее нарушение недостойным своего внимания.

Один из обвинителей по делу экс-президента США Дональда Трампа давил на свидетеля и пообещал его адвокату должность федерального судьи в обмен на «благоприятный» исход. Об этом ИА SM-News сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий со ссылкой на материалы в нескольких американских консервативных СМИ.

При этом такие публикации, как отмечается, не получили широкой огласки. Так, адвокаты Трампа официально обратились к спецпрокурору Джеку Смиту с требованием приостановить производство по делу их подзащитного.

«Один из обвинителей, который ведет следствие против Трампа, давил на свидетеля обвинения, добиваясь от него „нужных“ показаний. Причем он не просто как-то давил — мол, давай показания. Он вступил в сговор с адвокатом этого свидетеля, пообещав этому адвокату в случае благоприятного исхода дела должность федерального судьи», — рассказал Дробницкий.

По словам политолога, спецпрокурор ожидаемо отказался реагировать на эти обстоятельства или расследовать их. Вместо этого он заявил о намерении во что бы то ни стало направить дело в Большое жюри в Колумбии.

«Это серьезно. Это нарушение федерального уровня на много-много лет. Если бы, конечно, этим кто-то занимался», — отметил политолог.

Трампу ранее предъявили обвинения из 37 пунктов, в совокупности ему грозит до 400 лет тюрьмы. Их суть связана с изъятием секретных документов из резиденции экс-президента США в Мар-а-Лаго.

Сам он свою вину категорически отрицает, а преследование объясняет политическими мотивами — страхом нынешнего главы государства Джо Байдена проиграть президентские выборы в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что известно о деле против Дональда Трампа.