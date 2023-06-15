«Таня-Танечка»: умерла Евгения Шмелева из фильма «Карнавальная ночь»

Фото: Кадр из к/ф «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов, 1956 г.

Именитой артистке было 90 лет.

Актриса и музыкант Евгения Шмелева скончалась в возрасте 90 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую „Таня-Танечка“ в фильме „Карнавальная ночь“. Очень грустная новость», — написал шоумен.

Малахов вспомнил, что несколько месяцев назад артистка вместе с сестрами приходила на его шоу. Тогда он смог помочь знаменитости сделать ремонт в ее квартире.

Шмелева родилась в 1932 году в Москве. Ее отец был музыкантом, а однажды эта сфера заинтересовала и ее.

Во время обучения в школе она начала учиться игре на фортепиано. А в 1952 году актриса вместе с сестрами выступила на сцене дома культуры. Спустя четыре года Эльдар Рязанов пригласил их сняться в фильме «Карнавальная ночь».