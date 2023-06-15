«Чтобы не разбазаривать»: Песков оценил идею приватизации в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Поддерживает ли Кремль такую инициативу?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что сейчас в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

По его словам, она всегда является конечным результатом, за исключением ряда властей, где частный сектор не может обеспечить развитие отрасли.

«Дальше это вопрос рентабельности, вопрос того, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок», — заявил Песков.

До этого стало известно о том, что Минэкономразвития РФ и кабмин страны обсуждают организацию процесса частичной приватизации через выход бизнеса на IPO.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минэкономразвития обсуждает процесс частичной приватизации через IPO.