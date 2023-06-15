Глава Ленобласти рассказал о развитии бизнеса после ухода западных компаний

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Говоря об уходе с рынка компании IKEA, губернатор отметил, что на данный момент на ее место уже пришли другие организации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о развитии бизнеса в регионе после ухода с российского рынка западных компаний. Подробностями решения проблем, связанных с этим, он поделился в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В первую очередь, губернатор указал на ситуацию с Тихвинским вагоностроительным заводом, который столкнулся с проблемой поставки подшипников, производимых только в США. Он отметил, что вопросы, связанные с поставками, до сих пор решаются, однако, по его словам, производство на заводе продолжается и даже растет.

«Мы и сегодня их (вопросы — Прим. ред.) продолжаем решать. Но самое главное — от этого есть эффект. Тихвинский вагоностроительный завод — проблема подшипника, который производился только на одном предприятии в США. <…> Но сегодня завод работает и не просто работает. На 25% выросли заказы. Объем перевозок по стране растет», — сказал Дрозденко.

По его словам, в настоящее время вагоностроительный завод стал одним из драйверов роста машиностроения в Ленинградской области. Говоря об уходе с рынка шведской компании IKEA, губернатор отметил, что на данный момент на ее место уже пришли другие компании и выразил уверенность в том, что производственные объемы будут в скором времени полностью восстановлены.

«Пришли партнеры, мы с партнерами уже выходим на прямые контакты. Я думаю, что все объемы производства будут восстановлены», — добавил политик.

Он также рассказал о ситуации, связанной с уходом крупного производителя шин Nokian Tyres.

«Понятно, что здесь нам помогла компания „Татнефти“, которая вошла в партнеры. И, в конце концов, приобрела завод по производству шины», — отметил глава Ленобласти.

Губернатор добавил, что самыми сложными оказались вопросы, связанные с самим производством шин.

«Самые сложные были вопросы по тем технологиям, которые должны остаться по названию шины, которое должно быть по комплектующим шины, по матрицам, которые идет на изготовление шины. То есть таких подводных камней было, было очень много», — заявил Дрозденко.

При этом глава региона подчеркнул, что в настоящий момент почти все проблемы благополучно решены.

«Я хочу сказать так: вот из 100% проблем, которые у нас возникли с крупными компаниями, с участием иностранного капитала, 80% проблем мы решили. По 20% нам предстоит еще непростая работа в этом году, но опыт показывает, что работать можно. Оптимизма у Ленинградской области не занимать», — заключил Дрозденко.