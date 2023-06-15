В Кремле не знают о проверке в отношении «Ельцин-центра»
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru
При этом Дмитрий Песков заявил, что Минюст проводит свою работу.
В Кремле не знают, что стало поводом для проверки в отношении «Ельцин-центра». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это нормальная работа Минюста, это его полномочия», — добавил представитель Кремля.
В четверг, 15 июня, стало известно, что министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. С такой просьбой обратился депутат ГД Андрей Альшевских.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Ельцин-центре» призвали спокойно отнестись к проверкам. Якобы никаких оснований для того, чтобы присвоить организации статус иноагента — нет.