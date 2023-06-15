Премия за танк: Лепс и Басков пообещали бойцам РФ миллион за подбитый Leopard

Лепс и Басков пообещали платить по миллиону рублей за каждый подбитый западный танк ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

О своем способе поддержать дух российских военнослужащих артисты рассказали на Петербургском международном экономическом форуме.

Звезды российской эстрады решили поддерживать и поощрять защитников Донбасса своими способами. Так, певцы Григорий Лепс и Николай Басков, а также основатель группы «Земляне» Владимир Киселев пообещали платить по миллиону рублей военным за каждый уничтоженный танк Leopard и Abrams.

Танки немецкого производства Leopard

Танк Leopard. Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

На Петербургском международном экономическом форуме артисты объяснили свое решением тем, что хотят вносить вклад для российских бойцов.

«Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов, чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними в их победе и в их успехе», — заявил Николай Басков.

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев также пообещал, что премию от него смогут получить не только военнослужащие, но и гражданские, которые уничтожают вражескую технику.

Танки немецкого производства Leopard Киев получил от ФРГ в этом году. Власти Германии одобрили поставку на сумму в почти два миллиарда рублей. Всего Украина получила более 60 танков этого вида от различных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ снова понесли большие потери в западной технике.