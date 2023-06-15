«Люблю тебя»: резидент Comedy Club Бебуришвили женился

Фото, видео: Telegram / Король Бубей; Instagram* / tambi_masaev; 5-tv.ru

Его избранница находится на последних месяцах беременности.

Юморист Андрей Бебуришвили сыграл свадьбу с беременной избранницей. Об этом рассказал его коллега комик Тамби Масаев, который опубликовал в социальных сетях кадры с праздничной церемонии.

Масаев выложил ролик, на котором Бебур (уменьшительно-ласкательное сокращение фамилии комика — Прим. ред.) вел невесту под венец. Его избранница Мария является основательницей книжного клуба в Санкт-Петербурге. На кадрах заметно, что она находится на последних сроках беременности.

«Люблю тебя, спасибо, что ты моя жена», — говорит 30-летний юморист на одном из видео.

Влюбленные устроили праздник на природе в окружении близких. Супруга Бебуришвили надела длинное струящееся платье с глубоким разрезом. Завершился праздник символическим разрезанием торта, что не обошлось без шуток со стороны жениха, поскольку он неумело справлялся с десертным ножом.

Помимо Масаева, на свадьбе присутствовали такие звезды юмористического шоу, как Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

О том, что Бебур готовится к свадьбе стало известно еще в апреле.

«Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три. А гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного, но не скажу кого. Пусть каждый думает, что это про него», — шутил он.

Тогда комик уточнял, что он намеренно скрывал от общественности свое желание жениться, но в качестве подтверждения своих намерений показал кольцо на безымянном пальце.

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