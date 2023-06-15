В Чехии разгорается цыгано-украинский конфликт после поножовщины на фестивале

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Убийство едва ли стало бы поводом для межнациональной вражды, если бы не экономический контекст.

В Чехии разгорается масштабный конфликт между украинцами и цыганами после убийства, произошедшего на фестивале фейерверков. Об этом сообщило агентство EADaily со ссылкой на местные СМИ и полицию.

Вражда из-за поножовщины

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Причиной скандала стала резня, произошедшая 10 июня на водохранилище рядом с городом Брно. Множество людей приехали туда вечером, чтобы полюбоваться салютами. Среди них оказались двое молодых цыган и, вероятно, 37-летний гражданин Украины. По неизвестной причине между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой украинец зарезал ножом одного цыгана и ранил второго.

«Эти события вызвали большое возмущение. Цыганская община очень расстроена, и в ней зарождаются антиукраинские настроения. Цыгане чувствуют угрозу. Очень важно, что человек, подозреваемый в совершении убийства, является гражданином Украины», — заявил директор общественной организации IQ Roma Петр Макал.

Подозреваемого в убийстве задержала полиция, но личность преступника она официально не разглашала. Сейчас он остается под стражей и дожидается суда.

Подоплека конфликта между цыганами и украинцами в Чехии

В обычных условиях одно преступление едва ли могло спровоцировать межнациональную вражду. Однако, как отмечает EADaily, ситуацию усугубляет экономический контекст. После начала спецоперации в Чехию приехали сотни тысяч граждан Украины. Сейчас 250 тысяч из них устроились на работу, которая не требует специальных навыков или квалификации.

Ранее такие профессии были востребованы среди цыган. Однако за годы жизни в Чехии те привыкли к более высоким заработкам, чем просят за аналогичные услуги украинцы. В результате цыгане начали проигрывать конкуренцию, терять работу и доход.

Развитие цыгано-украинского конфликта

Власти Чехии и цыганские организации осудили субботнее убийство. Они призвали сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования. Известные среди цыган люди также призвали членов своей общины не нападать на живущих в Чехии украинцев. Подчеркивается, что вина за происшествие лежит на одном человеке, а принцип коллективной ответственности — неприемлем.

Однако ряд цыганских активистов и организаций не прислушались. В соцсетях они зовут всех на митинг в центре Брно, который запланировали на 17 июня. На мероприятии будут критиковать власти Чехии за то, что те не гарантируют безопасность цыган. Также 14 июня стало известно, что ночью группа цыган избила двух украинцев в центре Брно.

«К сожалению, здесь очень жарко», — описал атмосферу в городе Петр Макал.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, почему украинских беженцев перестали любить в Европе.