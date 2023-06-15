Центробанк выпускает в обращение «золотой червонец»

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Тираж монеты — тысяча штук.

Банк России с сегодняшнего дня, 15 июня, выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Известно, что монета посвящена столетию первой советской золотой монеты. Она изготовлена из золота 999 пробы и имеет форму круга 22,6 миллиметра.

К слову, на обратной стороне монеты изображен крестьянин-сеятель, на заднем плане — лучи восходящего солнца и дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг. Надпись сверху монеты гласит: «Один червонец».

Тираж такой монеты — всего тысяча штук. Также в ЦБ напомнили, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз оставил себе лазейки в антироссийских санкциях для покупки золота из РФ.