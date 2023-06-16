Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Gutfleisch; 5-tv.ru

Многие мечтают стать успешными и известными. Но как этого достичь, не опозорив себя перед аудиторией?

Специалисты любых областей, особенно, если работа связана с шоу-бизнесом, рано или поздно задумываются о популярности. В связи с этим возникает выбор: «хайп» для быстрой известности или же плавное продвижение в СМИ. О том, как поступить лучше, 5-tv.ru спросил у основательницы пиар-агентства и эксперта по работе с репутацией Екатерины Коноваловой.

«Хайп, конечно, штука опасная. Можно хайповать по-черному (уничтожая благоприятный имидж — Прим. ред.), а можно и по-желтому (используя скандалы — Прим. ред.). Кто-то женится на старушках, кто-то использует еще какие-то запрещенные методы для продвижения. Конечно же, сегодня он станет известным, но и сегодня же такого человека забудут», — объясняет специалист.

Коновалова отмечает, что когда медийное лицо пользуется «хайпом», ему необходимо поддерживать яркость образа ежеминутно, подкидывая в «топку» дрова, которые аудитория будет воспринимать неоднозначно.

«Безусловно, количество подписчиков может вырасти, но это не тот самый разрез аудитории, который способен у вас что-то покупать», — утверждает основательница пиар-агентства.

Скорее всего, это просто «зеваки», которым будет интересна деятельность блогера только от скуки. Они будут ждать, когда человек снова «выкинет» что-нибудь интересное — это никак не вяжется с положительным образом эксперта или артиста.

«Я рекомендую выбирать более спокойные методы продвижения. Не используя, ни черные, ни желтые запрещенные элементы. Конечно, плавный, ровный пиар, „игра вдолгую“ — это то, что приведет любого эксперта к росту популярности, не используя хайповые уловки и штучки», — подытоживает Коновалова.

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