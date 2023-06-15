В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter

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Доступ к сервису был ограничен с февраля прошлого года.

В Роскомнадзоре сообщили об отсутствии оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин сообщил в беседе с журналистами по итогам заседания комиссии Госдумы, которая была собрана для расследования фактов влияния зарубежных страны на внутренние дела РФ.

«Оснований для разблокировки сейчас нет», — прокомментировал он.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы инициировали вопрос о возможности разморозки Twitter для пользования в РФ. Ресурс был проверен на соответствие изменений ранее заявленным. Тогда в Роскомнадзоре также не увидели оснований для разблокировки сервиса.

Доступ к Twitter для российских пользователей был ограничен в феврале прошлого года после запроса Генпрокуратуры.

Twitter функционирует с 2006 года. С октября 2022 года американская компания была полностью приобретена миллиардером и предпринимателем Илоном Маском.

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