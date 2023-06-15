В России зафиксировали быстрый рост ипотеки: примут ли власти какие-то меры?

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Данный вопрос вызывает беспокойство у Центробанка.

Центральный Банк РФ наблюдает быстрый рост ипотеки и это вызывает у ведомства беспокойство. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время своего выступления на Петербургском экономическом международном форуме.

По ее словам, регулятор может принять дополнительные меры для стабилизации состояния и исключения угроз в экономической сфере.

В начале мая три крупных российских банка повысили ставки по ипотеке или планируют сделать это. Среди них — Московский кредитный банк, Совкомбанк и «Санкт-Петербург». Количество инстанции может увеличиться.

Кроме того, растет срок ипотеки и возраст заемщиков, как сообщили в ЦБ. Для банковской сферы это несет определенные риски, так как некоторые заемщики на момент погашения достигнут 65-летнего возраста.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦБ задумались о запрете рискованных ипотечных схем. Таким образом, ипотеку с околонулевыми ставками или низким первоначальным взносом могут запретить. В ведомстве обеспокоены, что может вырасти количество невозвратных кредитов.