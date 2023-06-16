«Лучший крестный в мире»: Малахов побывал на выпускном вечере сына Киркорова

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Instagram* / malakhov007; 5-tv.ru

Наследник поп-короля окончил начальную школу.

У телеведущего Андрея Малахова есть пять крестников, двое из них — дети Филиппа Киркорова. В связи с этим он периодически балует Аллу-Викторию и Мартина подарками и старается присутствовать на всех важных событиях в их жизни.

Так, на этот раз Малахов сообщил в социальных сетях, что десятилетний Мартин перешел в пятый класс и с успехом закончил начальную школу. Знаменитость посетил торжество с букетом и поддержал мальчика на выступлении. Звездный наследник принял участие в вокальном номере и сфотографировался со своей первой учительницей.

«Впереди беззаботное лето, каникулы и никакой домашки! Завидую!» — прокомментировал тележурналист.

Он отметил, что Мартин и его 11-летняя сестра Алла-Виктория очень быстро растут. Так же считает и сам Киркоров, который прежде признавался, что видит дочь наследницей своей империи.

По его словам, Алла-Виктория мечтает стать дизайнером интерьеров: она сообразительна и уже рвется в мир моды и гламура. Что касается Малахова, то поп-король называет его членом семьи.

«Я считаю, что у нас лучший крестный в мире — добрый, красивый, щедрый, умный, настоящий», — признавался артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Киркорова заметно изменилась на последнем фото.

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