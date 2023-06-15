Соврал в лицо: этот киноляп в советском «Шерлоке Холмсе» замечают единицы

Фото: Кадр из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство», реж. Игорь Масленников 1979 г.

Из-за небольшой ошибки при съемках и монтаже внимательный зритель может подумать, будто гениальный сыщик — наглый лжец.

Поклонники одного из наиболее известных советских детективных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» нашли малозаметный киноляп в картине.

Так, в начале ленты доктор Ватсон селится по соседству с Холмсом в доме на Бейкер-стрит. На тот момент персонаж в исполнении актера Виталия Соломина еще не знает о роде деятельности своего визави и подозревает героя Василия Ливанова в связях с преступным миром. Разобраться во всем доктор решает в ходе боксерского поединка, вызвав детектива на спарринг, передает Sport24.

— Не желаете ли побоксировать?

— Вы серьезно? А вы не пожалеете?

— Я был чемпионом своего полка!

После этого следует сцена с боем, во время которого Холмс пытается объясниться с Ватсоном. Услышав звуки ударов, в комнату вбегает хозяйка квартиры миссис Хадсон и напоминает сыщику, что у доктора ранена рука.

«Вы не наблюдательны, миссис Хадсон. Я ни разу не пустил в ход левую. Поэтому шансы равны», — отвечает ей детектив и продолжает боксировать.

Однако буквально за несколько секунд до этого было отчетливо видно, что Холмс бил как правой, так и левой руками. Причем он солгал, глядя в глаза своему будущему другу, которого через несколько секунд еще и нокаутировал.

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