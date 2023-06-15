«Все оплачено»: адвокат Лерчек потребовал снять арест со счетов блогера

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Следующее заседание назначено на 4 июля.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и ее муж Артем обратились в Савеловский суд с требованием снять арест со счетов по делу о неоплаченных налогах на сумму 311 миллионов.

Как стало известно 5-tv.ru, адвокат обвиненных Константин Третьяков подтвердил эту информацию и заявил о том, что заседание должно было пройти вчера, но его перенесли на начало следующего месяца.

«Отложили на 4 июля. Мы полностью оплатили недоимку в размере 311 миллионов еще 3 мая! <…> На сегодня все оплачено» — сообщил Третьяков.

Уголовное дело возбудили в отношении семьи Чекалиных еще в марте. Знаменитость уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму в 311 миллионов рублей, а ее мужа в пособничестве. Сообщалось, что Савеловский суд арестовал счета звезд, сумма денег на которых была больше, чем сама задолженность.

Прежде Третьяков рассказал, что деньги для погашения долга Чекалины взяли взаймы.

По решению судебных органов, знаменитости запрещено пользоваться интернетом, а брать в руки телефон ей можно исключительно для вызова экстренных служб. Также ее круг общения ограничен Однако девушка не придерживается запретов и посещает светские увеселительные мероприятия, где общается с подругами и радостно улыбается в камеры фоторепортеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лерчек была замечена на светской вечеринке.