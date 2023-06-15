На востоке России в ближайшие годы начнет развиваться атомная энергетика

Лихачев: атомная энергетика в 2030-х годах будет активно развиваться на востоке России

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Сейчас Росатом реализует в Томской области проект «Прорыв».

Атомная энергетика будет активно развиваться в восточной части России ближе к 2030 году. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, за Уралом сейчас практически нет АЭС.

«Мне кажется, что конец 2020-х, 2030-е годы — это будет движение атомной энергетики на восток страны. И, конечно, с учетом специфики Арктики в том числе в экологическом аспекте», — сказал Лихачев

Также он добавил, что сейчас Росатом реализует в Томской области проект «Прорыв», направленный на создание новой технологической платформы атомной отрасли. Более того, под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

В мае стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) не обсуждают включение атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкций, несмотря на то, что снижают зависимость от России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США пытаются противостоять успехам ядерной энергетики РФ.