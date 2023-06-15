Бежали с поля боя: появилось видео уничтожения Leopard беспилотником «Ланцет»
БПЛА «Ланцет» уничтожил танк Leopard в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru
Машину наши военные обнаружили после того, как она выдвинулась на огневую позицию.
Российские военные атаковали украинские позиции с воздуха. В сети появилось видео уничтожения танка Leopard дроном-камикадзе «Ланцет».
Вражескую машину наши военные обнаружили после того, как она выдвинулась на огневую позицию. После удара экипаж бросил горящую технику и бежал с поля боя.
На малых высотах хорошо себя зарекомендовали и ударные вертолеты Ми-28. На одном из направлений спецоперации они ликвидировали опорные пункты и бронированную технику противника.
Разобрались и с американскими установками HIMARS. Наши войска уничтожили две пусковые установки системы залпового огня.