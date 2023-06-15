«Мешанина из кусков асфальта»: мощная стихия обрушилась на Абхазию

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Дороги размыты, на трассах — поваленные деревья и мусор.

В Абхазии ликвидируют последствия непогоды: на республику обрушились проливные дожди, которые стали причиной селей и подтоплений. Камни и грязь засыпали железнодорожные пути, сотни пассажиров застряли в поезде «Москва — Сухум».

Люди пытались вызвать такси, но подъехать к составу невозможно. Дороги размыты, на трассах — поваленные деревья и мусор.

Под ударом оказались и гостевые дома — часть из них просто смыло потоком воды. Корреспондент «Известий» Анна Воропай о тех, кто в эту ночь оказался в эпицентре стихии.

На федеральной трассе Абхазии — мешанина из кусков асфальта, сломанных деревьев и строительного мусора. Уже несколько часов ослабевший селевой поток приносят новые фрагменты.

В первое время он был такой силы, что срывал с фундаментов даже капитальные строения. Это было общежитие для работников отеля — теперь оно стоит под наклоном в 45 градусов.

У обычных домов не было ни единого шанса выстоять — в одном из таких отдыхала семья Татьяны. Она проснулась от страшного грохота: так огромные валуны бились о крышу, сель шел прямо на ее спальню.

«Нашу стену прорвало сбоку. Уже когда мы встали — у нас по колено практически воды было, очень быстро набиралась. <…> Начало выносить все — мебель, кровать с ребенком — мы держим ребенка — нас начало переворачивать, линолеумом нас немножко перекрыло», — сказала туристка Ирина Семенова.

Поток сметал все: даже с высоты остатки домов сложно разглядеть — их обломки унесло в море. Другие коттеджи полностью покрыты слоем грязи или будто смяты — висят на склоне рядом с дорогой, которая проходит над обрывом.

Когда Анна выглянула в окно — спускаться было уже некуда: поток сносил забор. Пока решали, куда бежать, — входную дверь завалило камнями, женщина успела только надеть самому маленькому из троих детей надувной жилет.

«Хотела взять документы и у нас понесло стену — все, и мебель, и мы вместе с ней обнялись и понеслись с комнатой вниз. Вся комната и мы пошли вниз по склону», — поделилась туристка Анна Парфенова.

Остановились, только когда зацепились за какую-то железную трубу. Так и висели — пока не пришла помощь, у детей при этом — ни одного перелома, только синяки и царапины.

Инфраструктура дороги пострадала намного больше. Еще долго на автомобильной трассе будут разбирать завалы и восстанавливать железнодорожное полотно.

Начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района МЧС РА Давид Бганба пояснил, что железная работа в данный момент не работает, движение поездов остановлено. Автомобилисты стоят в длинной пробке: те, кто не успевают в аэропорт, выходят из машины и идут через грязь пешком с чемоданами.

Как вернуть домой пострадавших туристов, теперь решает российское посольство в Абхазии. В потоке обе семье потеряли документы — сами они говорят: это все мелочи, главное, что из такого незабываемого отпуска они вернутся живые.