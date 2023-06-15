Стас Пьеха рассекретил свой диагноз: «Сердце еще поработает»

Стас Пьеха рассказал, что у него диагностировали проблемы с ЦНС и адренорецепторами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Певца экстренно госпитализировали 11 июня из-за болей в груди. Фанаты перепугались за него, так как в прошлом он пережил инфаркт.

Певец Стас Пьеха рассказал в личном блоге, что врачи выявили у него проблемы с центральной нервной системой (ЦНС) и адренорецепторами.

«Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо ЦНС и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце, на сей раз, еще поработает!» — написал исполнитель.

Артист поблагодарил всех, кто за него беспокоился и выражал слова поддержки. Также он попросил прощения у тех, кого мог проигнорировать или случайно оскорбить: звезда объяснил это тем, что лечение было для него «волнительным и сложным» процессом.

«Мне подарили много надежды и верных мыслей, теперь буду верить только в лучшее! <…> Ребята, будьте здоровы, не курите, занимайтесь спортом!» — подытожил музыкант.

Стаса Пьеху экстренно привезли в больницу на карете скорой помощи 11 июня. Причиной стали жалобы на боли в сердце и плохие результаты кардиограммы.

Бригаде медиков все это настолько не понравилось, что певца положили сразу в реанимацию. Затем несколько дней длились анализы и исследования.

Госпитализация знаменитости обеспокоила его многочисленных поклонников и коллег. Во многом потому, что десять лет назад Пьеха пережил инфаркт — тогда ему было всего 34 года. В ожидании результатов анализов фанаты принялись ставить собственные диагнозы и делиться ими в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пьеха в шутку пожурил поклонников и журналистов после госпитализации.