На ПМЭФ приедет глава МИД Венгрии Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибудет в Петербург для участия в ПМЭФ-2023

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

Он планирует обсудить вопрос энергоснабжения своей страны.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибудет в северную столицу для участия в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом он сообщил в своем личном блоге.

По его словам, в России он планирует обсудить вопрос энергоснабжения своей страны.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом», — написал министр.

Также известно, что Сийярто выступит на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего».

До этого стало известно о том, что внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023. Пьер не исключает возможности посетить Крым, но позже.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пройдет второй день ПМЭФ-2023.